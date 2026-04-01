وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه سيارة ميكروباص تعمل على خط الأزهر – العصارة بمركز الفتح، وذلك عقب ورود شكاوى من عدد من المواطنين بشأن تجاوزات خطيرة ارتكبها السائق ومساعده.

بلاغات عن سلوك غير لائق وتجاوزات تشغيلية

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغًا من ركاب اشتكوا من سوء سلوك داخل المركبة، شمل التطاول على المواطنين، خصوصًا السيدات، إلى جانب مخالفة قواعد التشغيل، وإنزال الركاب في غير الأماكن المخصصة، وتحميل أعداد تزيد عن الحد المسموح، بالإضافة إلى تحصيل أجرة أعلى من التعريفة الرسمية.

التحرك السريع وضبط السيارة

وأشار اللواء علوان إلى أنه تم إخطار مسؤولي موقف الأزهر وإدارة المواقف فور ورود الشكوى، حيث جرى التحرك العاجل وضبط السيارة محل البلاغ، والتحفظ عليها داخل الموقف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اكتشاف انتهاء الترخيص وتطبيق القانون

وأضاف المحافظ أن الفحص المبدئي للسيارة كشف عن انتهاء رخصتها، ما استدعى الاستمرار في التحفظ عليها، مع استكمال الإجراءات القانونية بحق السائق ومساعده وفقًا للضوابط المنظمة.

تشديد الرقابة على المواقف وخطوط السير

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية على المواقف وخطوط السير، مؤكداً عدم التهاون مع أي ممارسات تسيء إلى المواطنين أو تخالف التعريفة وخطوط التشغيل، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بفرض الانضباط وحماية حقوق الركاب.