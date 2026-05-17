أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدد من المقاطعات الروسية خلال ساعتين.

قالت وزارة الدفاع في بيان: "في 16 مايو، بين الساعة 20:00 و22:00 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 67 طائرة مسيرة أوكرانية".

أضاف البيان: "تم تدمير 67 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود، وكالوجا، وكورسك، وأوريول، وبريانسك، وفورونيج، وروستوف، وتولا، وإقليم كراسنودار، ومقاطعة موسكو، والبحر الأسود".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن القوات اعترضت ودمرت 11 طائرة مسيرة معادية كانت تحلق باتجاه موسكو.

ولا يزال الجيش الروسي يتصدى للمسيرات الأوكرانية ويتقدم على جميع المحاور، ويحسن الوضع على طول الجبهة، إذ أفادت الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" حررت بلدتي كوتكوفكا وبوروفايا الواقعتين في مقاطعة خاركوف، وفقا لروسيا اليوم.