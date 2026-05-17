مجانا لمدة عام.. "أوبن أيه آي" تمنح خدمات "شات جي بي تي" لسكان دولة واحدة

كتب : وكالات

03:30 ص 17/05/2026

شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه آي

أعلنت شركة "أوبن أيه آي"، عن عقد اتفاقية مع حكومة مالطا تنص على منح سكانها خدمات "شات جي بي تي بلوس"، النسخة المدفوعة لروبوت الدردشة "شات جي بي تي"، بشكل مجاني.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن هذه ستكون أول شراكة من هذا القبيل في العالم.

وأوضحت أن مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع، التي ستشمل جميع مواطني مالطا، ستوفر للسكان إمكانية دراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وسيحصل مواطنو مالطا بعد تجاوزهم دورة تعليمية قصيرة على خدمات "شات جي بي تي بلوس" مجانا لمدة عام واحد.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من هذه المبادرة في مايو الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

أوبن أيه آي شات جي بي تي مالطا الذكاء الاصطناعي

