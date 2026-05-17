انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول نتيجة هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية

كتب : وكالات

03:28 ص 17/05/2026

انقطاع الكهرباء

أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، أن شظايا واحدة من 25 مسيرة أوكرانية أسقطتها قوات الدفاع الجوي الروسي تسببت في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد في المدينة.

كتب رازفوزاييف على منصة "ماكس": "تواصل قوات الدفاع الجوي ومجموعاتنا النارية المتنقلة في سيفاستوبول صد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية حيث تم إسقاط 25 طائرة مسيّرة فوق مياه البحر ومناطق مختلفة من المدينة ألحقت شظايا إحدى المسيّرات التي تم إسقاطها أضرارا بخط كهرباء عالي الجهد، أسفر عن انقطاعات في إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة حاليا".

ووفقا للمعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى، وستبدأ أعمال الإصلاح والترميم بعد انتهاء حالة التأهب.

وأوضح الحاكم، أن المقاتلين أسقطوا في منطقة كارا-كوبا مسيرة تحوي كمية كبيرة من المتفجرات.

كما نفى رازفوزاييف معلومات عن تضرر محطة سيفاستوبول الحرارية للطاقة الكهربائية.

وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، تشن القوات الروسية ضربات بأسلحة عالية الدقة جوا وبحرا وبرا، بالإضافة إلى مسيرات، تستهدف حصريا المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

القوات المسلحة الأوكرانية انقطاع الكهرباء مسيرات أوكرانية روسيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا وأوكرانيا

