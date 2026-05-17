أعلنت الحكومة الفنزويلية، أنها قامت بترحيل أليكس صعب الحليف المقرب لرئيس البلاد السابق نيكولاس مادورو لمواجهة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بعد أقل من 3 سنوات من عفو الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن رجل الأعمال في إطار صفقة تبادل أسرى.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الهجرة الفنزويلية: "تعلن فنزويلا ترحيل المواطن الكولومبي أليكس نعيم صعب موران، في 16 مايو 2026"، مضيفا: "صدر أمر الترحيل نظرا لتورط المواطن الكولومبي المذكور بجرائم مختلفة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر معروف ومغطى إعلاميا على نطاق واسع".

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد ذكرت في فبراير الماضي أن المدعين الاتحاديين يجرون تحقيقات منذ أشهر في دور صعب في مؤامرة رشوة مزعومة تتضمن عقودا للحكومة الفنزويلية لاستيراد المواد الغذائية.

وجمع "صعب"، البالغ من العمر 54 عاما، ثروة طائلة من خلال عقود الحكومة الفنزويلية، لكن رجل الأعمال المولود في كولومبيا، والذي وصفه المسؤولون الأمريكيون لفترة طويلة بأنه "رجل الحقيبة" لمادورو، فقد حظوته لدى القيادة الجديدة للبلاد التي تولت السلطة في أعقاب إطاحة واشنطن بالرئيس الفنزويلي، وقد يطلب منه الشهادة ضد من قام بحمايته في السابق.

جدير بالذكر، أن صعب ولد في 21 ديسمبر من عام 1971، وبدأ أعماله التجارية في بيع الملابس والمفاتيح، ثم توسعت أعماله لشتمل التصدير، خصوصا إلى فنزويلا الدولة الجارة لكولومبيا.

وتتهم السلطات الأمريكية صعب بغسل الأموال وبإبرام صفقات تجارية غير قانونية مع حكومة مادورو، الذي ساعده في تعزيز قوته.