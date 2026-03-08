وصل بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، اليوم الأحد، إلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، استعدادًا لتشييع جثمان زوجته وأداء صلاة الجنازة عليها من مسجد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

لحظات حزن أمام المسجد

ووصل الشحات مبروك إلى المسجد مرافقًا لجثمان زوجته، وسط حالة من الحزن الشديد التي بدت واضحة عليه، حيث فضّل البقاء داخل سيارته ولم يتمكن من النزول منها متأثرًا بوفاة زوجته.

وبدا بطل كمال الأجسام متأثرًا بشدة، إذ جلس داخل السيارة مطلقًا لحيته، بينما ارتسمت على ملامحه علامات الحزن والانكسار في مشهد لفت انتباه الحاضرين أمام المسجد.

تجمع الأسرة حوله قبل صلاة الجنازة

وتجمع حول السيارة عدد من أبناء الشحات مبروك وأفراد أسرته، في محاولة لمواساته خلال تلك اللحظات الصعبة قبل أداء صلاة الجنازة وبدء مراسم التشييع.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على زوجة الشحات مبروك داخل مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، قبل نقل الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.