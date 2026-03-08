تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، نتائج الحملة المكبرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة، ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على حرم الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

نائب المحافظ تقود الحملة ميدانيًا

وقادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أعمال الحملة ميدانيًا بمنطقة شارع المستشفى المركزي، بحضور اللواء أحمد محمود أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، حيث شددت خلال جولتها على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو إشغالات تعيق حركة المواطنين أو تتعدى على الأرصفة المخصصة للمشاة، مؤكدة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

إزالة البروزات والتندات المخالفة

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من البروزات والمنشآت المخالفة التي تسببت في تشويه واجهة الشارع، إلى جانب رفع المظلات والتندات غير المرخصة التابعة لبعض المحلات التجارية، والتي أقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

تحذيرات سابقة وإجراءات رادعة للمخالفين

وأكدت المحافظة أن هذه الإشغالات تمثل تعديًا واضحًا على حرم الطريق، حيث سبق توجيه عدة إنذارات وتنبيهات لأصحاب المحلات لإزالة المخالفات طواعية وتقنين أوضاعهم، إلا أن عدم الاستجابة استدعى التدخل الفوري لإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات

وفي ختام الحملة، شددت الأجهزة التنفيذية على استمرار الحملات والمتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات جديدة.