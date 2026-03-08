مباريات الأمس
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

01:44 ص 08/03/2026

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل إصابة لاعب الفريق كريم فؤاد، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.


وبحسب بيان الأهلي، جاءت إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي، ومن المنتظر أن يتابع مع الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول أفضل طريقة للعلاج، بهدف محاولة تقليص فترة غيابه عن صفوف الفريق.


ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي رسالة دعم للاعب كريم فؤاد، بنشر صورته مرفقًا بها تعليق: " ننتظر عودتك سريعًا ياكريم".

كريم فؤاد


ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء الإثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

