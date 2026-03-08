إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سايس يبتز المواطنين بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:53 م 08/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على قائدي السيارات ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بالقاهرة.

سايس يبتز المواطنين بالقاهرة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في المنشور، وهو منادي سيارات بدون ترخيص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في المنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سايس ركن السيارات منادي سيارات مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
توجيهات حكومية جديدة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء
أخبار مصر

توجيهات حكومية جديدة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه