كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على قائدي السيارات ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم بالقاهرة.

سايس يبتز المواطنين بالقاهرة

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في المنشور، وهو منادي سيارات بدون ترخيص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في المنشور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"



