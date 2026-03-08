ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 250 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأحد 8-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

وجاء ذلك بعد صعود الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الجنيه ليتخطى حاجز الـ 52 جنيها للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 5000 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6428 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7500 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8571 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 60000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266558 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 428550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 5171 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.