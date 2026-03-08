واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولاته الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ وأعمال رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والوقوف على سير العمل على أرض الواقع، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وإعادة الكوبري للخدمة أمام المواطنين في أقرب وقت.

مرافقة قيادات المحافظة خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، حيث تفقد الجانبان موقع العمل واطلعا على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وما يشهده الكوبري من مراحل تطوير ضمن خطة الصيانة ورفع الكفاءة، نظرًا لأهميته كمحور مروري حيوي يخدم أهالي قرية الحواتكة والمناطق المجاورة.

متابعة الأعمال الإنشائية والهيكل الخرساني

وخلال الجولة، راجع محافظ أسيوط الكمرات الخرسانية والبلاطات التي تم الانتهاء من صبها، كما استعرض مع القائمين على التنفيذ الجدول الزمني لاستكمال باقي مراحل العمل. وأوضح المهندسون أن المرحلة الحالية تمهيدية لبدء تركيب البلاطات، والمقرر البدء فيها غدًا ضمن خطوات استكمال الهيكل الإنشائي للكوبري.

تكليفات لتسريع وتيرة العمل



ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة والسلامة الإنشائية، بما يضمن سلامة الكوبري واستدامة استخدامه لخدمة المواطنين.

متابعة مستمرة للمشروعات الحيوية

وأكد اللواء محمد علوان أن متابعته المتواصلة لمشروع كوبري الحواتكة تأتي في إطار حرص المحافظة على دفع العمل بالمشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى قيامه بعدة جولات سابقة لموقع المشروع لمتابعة تقدم الأعمال وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ.

رفع كفاءة البنية التحتية في أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن تطوير وصيانة الكوبري يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق والكباري بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.