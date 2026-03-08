استيقظ ما يقرب من 10 ملايين من سكان طهران صباح اليوم، على سماء ملبدة بغيوم سوداء كثيفة، بعد أن استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع لتخزين النفط في إيران، بحسب ما أفاد مراسل شبكة سي إن إن من العاصمة الإيرانية.

وقال مراسل الشبكة الأمريكية في طهران: "يمكنك أن ترى أن المطر، ومياه الأمطار في الواقع سوداء – كما يبدو أنها مشبعة بالنفط أيضًا".

وأضاف: "هذا ما يتساقط هذا الصباح، نوع من المطر الممتلئ بالنفط الذي نشهده الآن فوق العاصمة الإيرانية، بعد وقوع الضربات".

وفي السياق ذاته قال أحد سكان طهران لشبكة سي إن إن الأمريكية، يوم الأحد، إن المدينة تبدو وكأنها تعيش أجواء نهاية العالم بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع تخزين النفط في إيران وأدت إلى اندلاع كرة نارية ضخمة في العاصمة الإيرانية.

وقال: "المدينة مظلمة، والسماء سوداء".

وأضاف: "كما أن الجو غائم ومظلم فوق ذلك، لذا نشعر وكأننا نختنق".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مساء السبت، مواقع وقود في طهران تقوم بتوزيع الوقود على مختلف المستهلكين.