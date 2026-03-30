كثف الدكتور أحمد المقدم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق الانضباط بالشارع.

حصيلة الحملات الميدانية

أسفرت الجولات المسائية عن تحرير 5 محاضر لمحال تجارية خالفت المواعيد الرسمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة المتابعة الصارمة وتطبيق القانون حيال غير الملتزمين. وشدد "المقدم" على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المرور الدوري لضمان الالتزام الكامل، مؤكداً أن الحملات مستمرة ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يمس الصالح العام.

تحرك عاجل لمواجهة الأمطار

وعلى جانب آخر، سادت حالة من الارتياح بين أهالي قرى كفر صقر عقب التدخل السريع لغرفة العمليات بالمدينة لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأشاد أهالي قرية "ابن العاص" بجهود رئيس المدينة الذي دفع بـ 6 سيارات كسح عملاقة لشفط تجمعات المياه التي حاصرت الشوارع وأعاقت حركة المارة.

وأكد الأهالي أن التحرك السريع أنقذ القرية من "كارثة بيئية" محققة، بعد أن تحولت المياه إلى بؤر لتجمع الحشرات، موجهين الشكر للجهاز التنفيذي على الاستجابة الفورية لمطالبهم.