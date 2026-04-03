الجيش الأمريكي يرد على إسقاط مقاتلة فوق مضيق هرمز

وكالات

نفت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) إسقاط مقاتلة فوق مضيق هرمز، وهو ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق.

وقال بيان للقيادة على منصة "إكس"، إن "الحرس الثوري يدعي إسقاطه طائرة مقاتلة (معادية) فوق جزيرة قشم بمضيق هرمز".

وكذّب البيان ذلك، مؤكدا أن "جميع الطائرات المقاتلة الأمريكية موجودة".

وتابع البيان: "كرر الحرس الثوري الإيراني هذا الادعاء الكاذب 6 مرات على الأقل".

وكان الحرس الثوري أعلن في وقت سابق من الخميس، إسقاط "طائرة حربية متطورة" جنوب جزيرة قشم.

وأوضح بيان أن "الطائرة التي تم استهدافها سقطت في مياه الخليج"، من دون ذكر طرازها أو تقديم مزيد من التفاصيل.