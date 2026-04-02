إعلان

بعد مصرع 9 بالمنوفية.. حادث جديد يتسبب في وفاة شخص أمام قاعة أفراح

كتب : أحمد الباهي

11:22 م 02/04/2026

مصرع رجل أمام قاعة أفراح بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي محمد عبدالله أبو يوسف مصرعه أثناء تواجده بالقرب من قاعة النخيل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة حزن بين الأهالي ومعارفه.

نقل الجثمان وانتظار تصريح الدفن

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن. ومن المتوقع تشييعه إلى مقابر العائلة في قرية زرقان التابعة لمركز تلا.

تزامن مأساوي مع حادث طنوب

جاءت الواقعة بالتزامن مع حادث مروع في قرية طنوب بمركز تلا، حيث لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث منفصل وقع في وقت سابق اليوم، ما زاد من صدمة الأهالي.

حالة من الحزن بالمنوفية

خيم الحزن على عدة قرى ومراكز محافظة المنوفية، خاصة مركزي الشهداء وتلا، بعد تكرار الحوادث في يوم واحد، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

اقتصاد

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

