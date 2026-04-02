لقي محمد عبدالله أبو يوسف مصرعه أثناء تواجده بالقرب من قاعة النخيل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، ما أثار حالة حزن بين الأهالي ومعارفه.

نقل الجثمان وانتظار تصريح الدفن

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن. ومن المتوقع تشييعه إلى مقابر العائلة في قرية زرقان التابعة لمركز تلا.

تزامن مأساوي مع حادث طنوب

جاءت الواقعة بالتزامن مع حادث مروع في قرية طنوب بمركز تلا، حيث لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث منفصل وقع في وقت سابق اليوم، ما زاد من صدمة الأهالي.

حالة من الحزن بالمنوفية

خيم الحزن على عدة قرى ومراكز محافظة المنوفية، خاصة مركزي الشهداء وتلا، بعد تكرار الحوادث في يوم واحد، ما أثار حالة من القلق بين السكان.