"قتلوه وتصوروا بجانبه".. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:23 م 02/04/2026

قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل محاكمة "م. ع. م" (عامل نجارة) و"خ. س. خ" (تاجر) المتهمين بقتل صديقهما عمدًا وتمثيل الجثة وتصوير الحادث، إلى دور الانعقاد المقبل في جلسة 26 أبريل، لسماع الشاهد الثاني ومرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، شريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف حجاج.

رحلة الموت.. كيف وقعت الجريمة

كشفت التحقيقات عن سيناريو مأساوي؛ إذ كان المجني عليه يقيم خارج الدخيلة خوفًا من المتهمين، إلا أن تعطّل سيارة أجرة قادته لمكان الحادث.

في صباح الواقعة، باغته المتهم الأول بضربات نافذة بسلاح أبيض ثم صور الواقعة، قبل أن ينضم إليه المتهم الثاني بكيل طعنات إضافية وسط أعمال بلطجة منعت الأهالي من التدخل، وانتهى المشهد بقطع كف يد المجني عليه الأيمن باستخدام "سيف" والفرار عبر "تروسيكل".

تاريخ من الدم.. صراع مستمر منذ 2018

أظهرت محاضر التحقيق أن الجريمة نتيجة صراعات متكررة منذ عام 2018، شملت سجن المتهم الأول، إصابته بطلق ناري، وتعرض المتهم الثاني لإصابة بعاهة نتيجة هجوم بالمادة الحارقة من المجني عليه، ما دفع المتهمين للتخطيط لتصفية الحساب نهائيًا.

التحقيقات والقبض على المتهمين

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث.

أكد ضابط البلاغ أن المجني عليه نطق بأسماء قتلة قبل وفاته في مستشفى العجمي العام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، لتأمر النيابة بضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.

