شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور خلال استمتاعها بوقتها.

هند صبري تستمتع بوقتها وسط البحر

ونشرت هند صبري، الصور التي ظهرت فيها وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غروب الشمس على ضفاف النيل".

تعليقات الجمهور على إطلالة هند صبري

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إيه القمر ده، جميل جمال ملوش مثال، الجمال والعظمة، قمر، الجميلة".

مسلسل مناعة آخر أعمال هند صبري في رمضان 2026

وخاضت هند صبري موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "مناعة" الذي خاضت بطولته.

مسلسل "مناعة" بطولة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، هدى الإتربي، ميمي جمال، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

