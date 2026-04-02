جثة و4 مصابين.. أسماء ضحايا حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

11:43 م 02/04/2026

إسعاف

شهد طريق بني مجد العتامنة بمركز منفلوط حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية "موتوسيكل"، ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة.

إخطار أمني وانتقال الإسعاف

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة أحمد. م. ع (20 عامًا)، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

المصابون وتفاصيل إصاباتهم

أسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، وهم: محمد. ع. ف (22 عامًا) – اشتباه خلع بالكتف الأيمن، بسام. ن. ذ (24 عامًا) – كدمات متفرقة بالجسم، أبرار. ب. ن – جرح متهتك بأصابع اليد اليمنى، مروان. ب. ن (7 أعوام) – جرح قطعي بفروة الرأس.

جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

حادث أسيوط تصادم توك توك وموتوسيكل مركز منفلوط حوادث الطرق حادث تصادم

