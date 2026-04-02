حملة مكبرة بسوق الجملة ببنها لضبط أسعار الخضروات - صور

كتب : أسامة علاء الدين

07:16 م 02/04/2026
    حملة مكبرة بسوق الجملة (1)
    حملة مكبرة بسوق الجملة (3)

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بسوق الجملة بمدينة بنها، وذلك في إطار سلسلة من الحملات المتواصلة لضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار.


جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، وبمشاركة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وبحضور خالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وإبراهيم سعيد نائب رئيس مدينة بنها، إلى جانب الأجهزة التنفيذية المعنية.

رصد تلاعب في أسعار الطماطم والتدخل الفوري

وخلال الحملة، تم رصد قيام بعض التجار بالتلاعب في أسعار الخضروات، خاصة سلعة الطماطم، الأمر الذي استدعى تدخلًا فوريًا، حيث وجه المحافظ بسرعة تشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المختصة لإحكام الرقابة على الأسواق.

إجراءات مشددة لضبط السوق ومواجهة المخالفين

تضمنت الإجراءات متابعة توافر السلع بالكميات المناسبة، ورصد حركة الوارد اليومي، ومتابعة أسعار التداول، ومراجعة حجم المعروض، مع التشديد على الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وتأتي هذه الحملة في إطار جهود محافظة القليوبية المستمرة لإحكام السيطرة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

القليوبية سوق الجملة بنها أسعار الخضروات الطماطم حملات تموينية ضبط الأسواق

البيت الأبيض: وقف الحرب لا يزال "مجرد فكرة" وترامب لم يوافق بعد
قرار قضائي بشأن طبيب شهير استغل فيديوهات للفنانة هيفاء وهبي في الدعاية
بسبب ذخائر عنقودية.. فتح محطات المترو في تل أبيب الكبرى كملاجئ للسكان
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق