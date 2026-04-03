البنتاجون يعيد تشكيل قيادته وسط تصاعد التوتر مع إيران

وكالات

أُقيل رئيس أركان القوات البرية في الجيش الأمريكي، الجنرال راندي جورج، يوم الخميس على يد وزير الدفاع بيت هيجسث، وفقًا لما أبلغ به مسؤولان دفاعيان أمريكيان ومصدر مطلع وكالة رويترز، في أحدث حالة إقالات ضمن أرفع رتب البنتاجون.

هيجسث، المقدم السابق في قناة فوكس نيوز، تحرك بسرعة لإعادة تشكيل الوزارة، مقيلًا جنرالات وأدميرالات في محاولة لتنفيذ أجندة الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إحالة للتقاعد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن جورج، الذي كان لديه أكثر من عام متبقٍ في ولايته، "سيحال للتقاعد فورًا من منصبه كرئيس أركان القوات البرية في الجيش الـ41". وأعربت الوزارة عن امتنانها لعقود جورج من الخدمة، متمنيةً له التوفيق في تقاعده.

لم يُذكر سبب مغادرته، والتي جاءت في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بتعزيز وجودها في الشرق الأوسط وتنفيذ عمليات ضد إيران.

وتُنفذ الضربات في المنطقة بشكل رئيسي بواسطة البحرية والقوات الجوية، كما بدأت آلاف الجنود من فرقة المشاة المحمولة جواً التابعة للجيش الأمريكي بالوصول إلى الشرق الأوسط، وربما استعدادًا لعمليات برية محتملة في إيران.

أحدث التغييرات في البنتاجون:

تولّى الجنرال كريستوفر لانيڤ، مساعد وزير الجيش ونائب رئيس الأركان سابقًا، منصب جورج بالإنابة.

جورج، ضابط مشاة خدم في العراق وأفغانستان، تم تعيينه رسميًا في منصب رئيس أركان القوات البرية في الجيش عام 2023، وعادةً تستمر ولايته أربع سنوات. قبل ذلك، كان نائب رئيس الأركان ومستشارًا عسكريًا كبيرًا لوزير الدفاع حينها لويد أوستن.

يُعرف جورج بقربه من وزير الجيش دان دريسكول، حيث عملا معًا على مواجهة شركات الدفاع الكبيرة، وتعزيز تطوير الأسلحة وخفض التكاليف.

تأتي إقالة جورج في سياق تغييرات واسعة في قيادة البنتاجون، بما في ذلك إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال كيو. كيو. براون، ورئيس العمليات البحرية ونائب رئيس هيئة القوات الجوية.

