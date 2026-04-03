لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه إثر انقلاب سيارة كان يستقلها أثناء عودته من زفة عروس بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام.

إخطار أمني وانتقال التحقيقات

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بوصول جثة الشاب إلى المستشفى نتيجة حادث سير.

المعاينة والضحايا

على الفور انتقل المقدم أحمد العمدة والرائد محمد دياب إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشاب "محمد ع. ا" المقيم بقرية الصوالح، إثر انقلاب السيارة على طريق الشيخ مسعود، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

الإجراءات القانونية

تواصل الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانقلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.