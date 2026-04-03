"كان راجع من الفرح".. وفاة شاب في حادث انقلاب سيارة بطهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:00 ص 03/04/2026

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عامًا مصرعه إثر انقلاب سيارة كان يستقلها أثناء عودته من زفة عروس بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام.

إخطار أمني وانتقال التحقيقات

تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بوصول جثة الشاب إلى المستشفى نتيجة حادث سير.

المعاينة والضحايا

على الفور انتقل المقدم أحمد العمدة والرائد محمد دياب إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشاب "محمد ع. ا" المقيم بقرية الصوالح، إثر انقلاب السيارة على طريق الشيخ مسعود، وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

الإجراءات القانونية

تواصل الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب الانقلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

