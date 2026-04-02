إعلان

"بطلع أشتغل يا مستر".. الكلمات الأخيرة لطالب أحد ضحايا حادث السادات

كتب : أحمد الباهي

10:29 م 02/04/2026

المدرس ينعي تلميذه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روى مدرس تفاصيل مؤثرة عن طالب كان يدرس لديه في الصف الثالث الإعدادي العام الماضي، قبل أن تتغير حياته بعد وفاة والده. الطالب محمد كان "من أطيب الطلاب خلقًا وأكثرهم اجتهادًا"، لكنه بدأ يتغيب عن المدرسة بشكل متكرر.

"بطلع أشتغل".. إجابة تختصر الحكاية

قال المدرس إن محمد كان يعتذر عن غيابه قائلًا: "بطلع أشتغل يا مستر"، موضحًا أن وفاة والده الحاج ياسر الزنقلي دفعته لتحمل المسؤولية مبكرًا ومساعدة أسرته عبر العمل بدلاً من الدراسة.

نهاية مأساوية

لم تكتمل رحلة محمد، إذ كان من بين ضحايا حادث طريق السادات، الذي أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، أثناء عودتهم من أعمالهم في مزارع الدواجن اليومية.

تفاصيل الحادث والتحقيقات

تبين أن الضحايا كانوا يعملون في مزارع الدواجن بنظام يومي، حيث يتنقلون للقيام بأعمال التحصين وجمع الدواجن ونقلها إلى الأسواق.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتسبب، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دعاء المدرس

اختتم المدرس حديثه بالدعاء: "نسأل الله أن يتقبل سعيه في ميزان حسناته، وأن يرحمه ويغفر له، هو ومن كانوا معه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث السادات ضحايا حادث المنوفية عمال المزارع طالب إعدادي

أحدث الموضوعات

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

