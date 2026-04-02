إعلان

ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:51 م 02/04/2026 تعديل في 08:03 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، محاولة تهريب 200 أسطوانة بوتاجاز منزلية صغيرة الحجم لبيعها في السوق السوداء، ضمن حملات رقابية مكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق.

تفاصيل الحملة والكمية المضبوطة

قادت مديرية التموين الحملة برئاسة المهندس جمال عمار، تنفيذًا لتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حيث تم ضبط السيارة المحملة بالأسطوانات قبل وصولها للتداول خارج المنظومة الرسمية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

إجراءات رادعة للمخالفين

شدد المحافظ أيمن عطية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على تداول السلع المدعمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتلاعبين بالدعم.

وأشار المحافظ إلى ضرورة ضمان وصول السلع لمستحقيها بأسعارها الرسمية، وعدم التهاون مع أي محاولة تهريب أو اتجار غير مشروع.

التحفظ والتحقيقات

تم التحفظ على الشحنة والسيارة المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات القانونية، ضمن جهود المحافظة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين الإسكندرية تهريب سلع الإسكندرية اسطوانات بوتاجاز السوق السوداء

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

