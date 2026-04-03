للمرة الثانية.. إيران تستهدف مركز أمازون في البحرين

كتب : وكالات

01:04 ص 03/04/2026

تواجه عمليات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون في البحرين شبه تعطّل كامل، وفقًا لمراقبي اتصال الإنترنت، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف المركز.

وجاء في بيان للحرس الثوري، نقلته وكالة وكالة إيسنا شبه الرسمية: "في أول إجراء ضد شركات التكنولوجيا التجسسية ، تم استهداف وتدمير مركز الحوسبة السحابية التابع لأمازون في البحرين".

وكان الحرس الثوري قد هدد، يوم الثلاثاء، باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتعمل خدمات أمازون في البحرين بالفعل بطاقة منخفضة، إذ أعلنت الشركة في مارس أن مركز بياناتها في البحرين تعرض لأضرار بعد إرسال إيران أسرابًا من الطائرات المسيّرة إلى المنطقة.

وامتنع متحدث باسم أمازون عن التعليق، لكنه أشار إلى بيان نشرته الشركة الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن خدماتها السحابية في البحرين لا تزال "متأثرة" منذ الهجوم الأول، وأنها توجه العملاء لاستخدام خوادم بديلة تابعة لها في المنطقة.

وقالت الشركة: "نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية، ونولي أولوية لسلامة موظفينا خلال جهود التعافي المستمرة".

