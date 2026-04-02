فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

كتب : حسام الدين أحمد

10:30 م 02/04/2026

ميناء بورتوفيق في السويس

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء السويس، اليوم الخميس الساعة العاشرة مساءً، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح، واستئناف جميع الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

توجيهات رئيس الهيئة

شدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على متابعة مديري الموانئ للخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان انتظام وسلامة الملاحة البحرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

عودة السفن إلى الأرصفة

استأنفت السفن التحرك من منطقة الانتظار إلى الأرصفة البحرية بعد استقرار الطقس، ما أعاد سير العمل بالموانئ إلى وضعه الطبيعي دون أي تأثير على حركة التجارة أو العمليات اللوجستية.

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
