قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران حريصة على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب.

وأكد ترامب في في مقابلة هاتفية مع مجلة تايم الأمريكية، اليوم الخميس، أن "الإيرانيون أشداء وقادرون على تحمل ألم هائل وأحترمهم لذلك لكنهم مفاوضون أفضل من كونهم مقاتلين".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لماذا لا يتصلون؟ لقد فجّرنا جسورهم الثلاثة الرئيسية الليلة الماضية. إنهم يُدمّرون. يقولون إن ترامب لا يتفاوض مع إيران. أعني، إنها مفاوضات سهلة نوعًا ما".