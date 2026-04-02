قبل شم النسيم.. ضبط كميات من الفسيخ الفاسد في حملة بالمنيا

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

بالصور- محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني

أجرى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال سحب وكسح مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين العاصمة، والطريق الدائري وقرية العدوة بمركز الفيوم، وذلك عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة مساء أمس واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

متابعة مكثفة لمناطق تجمع المياه

شملت الجولة عددًا من المناطق والشوارع بمدينة الفيوم، من بينها شارعا الورشة وبطل السلام، ومناطق باغوص والحادقة والبحاري وقحافة، بالإضافة إلى تفقد قطاعات من الطريق الدائري وقرية العدوة، مع التركيز على المناطق الحيوية التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

واطمأن المحافظ على تمركز فرق الطوارئ ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب سيارات الكسح التابعة للوحدات المحلية.

توجيهات عاجلة للتعامل مع البلاغات

أصدر المحافظ توجيهات مشددة بضرورة التعامل الفوري مع بلاغات المواطنين الواردة عبر غرف العمليات المركزية والفرعية، ومراجعة شبكات صرف مياه الأمطار وتطهيرها لضمان سرعة تصريف المياه، مع استمرار التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالوحدات المحلية وشركات المرافق والحماية المدنية.

تشديد على صيانة أعمدة الإنارة

أكد المحافظ أهمية مراجعة أعمدة الإنارة وسرعة التعامل مع الأسلاك المكشوفة بالجزيرة الوسطى للطريق الدائري، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة الصيانة الدورية لكافة المعدات لمواجهة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية.

رفع القمامة ومخلفات الهدم

وجّه محافظ الفيوم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة مراجعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمختلف أنحاء المدينة، ورفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بالطريق الدائري، للحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة، مع تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمرور الدوري للتأكد من تنفيذ هذه التوجيهات.

الاستماع لشكاوى المواطنين

خلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى شكواهم بشأن تكرار انسداد شبكات الصرف الصحي، ووجّه رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة الشبكات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أهمية الصيانة الدورية لها.