وزير الحرب الأمريكي يطلب من رئيس أركان القوات البرية الاستقالة

واشنطن (أب)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الحرب الأمريكي بيت ‌هيجسيث ⁠طلب من رئيس أركان ⁠الجيش الأمريكى الجنرال راندى جورج ⁠الاستقالة بينما تخوض الولايات المتحدة حربا ضد إيران.

وأكد مسؤول في البنتاجون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة حساسة، أنه قد طُلب من الجنرال جورج التقاعد المبكر من منصبه كرئيس لأركان الجيش، وهو المنصب الذي يشغله منذ أغسطس 2023.

ويعد عزل جورج أحدث خطوة ضمن أكثر من اثني عشر إقالة لكبار الجنرالات وقادة البحرية قررها هيجسيث منذ توليه منصبه العام الماضي.