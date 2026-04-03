كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة والظواهر الجوية على مختلف مناطق الجمهورية.

يسود اليوم الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا.

شبورة مائية حتى الساعة 9 صباحًا

توجد شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد من 4 إلى 9 صباحًا، ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا

توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما توجد فرص تكون سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة جدًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

