اندلع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، مما أدى إلى تفحمها جزئيًا وتوقف مؤقت لحركة المرور بمنطقة كليوباترا، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو المارة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بنشوب حريق في سيارة ملاكي على طريق الكورنيش بمنطقة كليوباترا نطاق قسم شرطة سيدي جابر، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ومندوبو إدارة المرور إلى موقع الحادث.

تدخل المواطنين وقوات الحماية المدنية

تدخل عدد من المواطنين باستخدام طفايات الحريق اليدوية الخاصة بسياراتهم لمحاولة السيطرة على النيران قبل وصول الحماية المدنية، والتي تمكنت بعد ذلك من إخماد الحريق بالكامل وإعادة الأمان إلى الطريق.

عودة حركة المرور والإجراءات القانونية

بعد السيطرة على الحريق، أعادت إدارة المرور حركة السير إلى طبيعتها، بينما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.