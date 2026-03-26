"العربية تفحمت".. حريق يلتهم سيارة ملاكي على الكورنيش بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:35 م 26/03/2026
    حريق بسيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية ٢
    حريق بسيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية ٣

اندلع حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها على طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، مما أدى إلى تفحمها جزئيًا وتوقف مؤقت لحركة المرور بمنطقة كليوباترا، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو المارة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا بنشوب حريق في سيارة ملاكي على طريق الكورنيش بمنطقة كليوباترا نطاق قسم شرطة سيدي جابر، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ومندوبو إدارة المرور إلى موقع الحادث.

تدخل المواطنين وقوات الحماية المدنية

تدخل عدد من المواطنين باستخدام طفايات الحريق اليدوية الخاصة بسياراتهم لمحاولة السيطرة على النيران قبل وصول الحماية المدنية، والتي تمكنت بعد ذلك من إخماد الحريق بالكامل وإعادة الأمان إلى الطريق.

عودة حركة المرور والإجراءات القانونية

بعد السيطرة على الحريق، أعادت إدارة المرور حركة السير إلى طبيعتها، بينما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
شئون عربية و دولية

لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة