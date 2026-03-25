"بسبب أزمة الطقس السيء".. الأرصاد تحذر من السيول وتجمعات المياه في هذه

تصوير - أحمد مسعد:

تشهد القاهرة الكبرى وشمال البلاد تزايدًا ملحوظًا في حالة الطقس السيء مع دخول ساعات الليل، وسط توقعات باستمرار عدم الاستقرار حتى انتهاء يوم غدٍ الخميس.

تسقط أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب المناطق المختلفة

وتتعرض القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري وسيناء، إضافة إلى مناطق من شمال الصعيد، لسقوط أمطار غزيرة تكون أحيانًا رعدية ومصحوبة بتساقط لحبات البرد، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يزيد من اضطراب الأحوال الجوية.

عدسات مصراوي ترصد سقوط الأمطار في المنيل

ووثقت عدسات مصراوي لحظات سقوط الأمطار على السيارات والمواطنين في شوارع منطقة المنيل بمحافظة الجيزة، وسط أجواء متقلبة وأمطار غزيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هذه الأجواء خلال الساعات القادمة وفترات الليل، ما يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل ومتابعة التحديثات الجوية لحظة بلحظة.

