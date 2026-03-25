يتصدر الدولي المصري محمد صلاح، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

مع إعلان صلاح الرحيل بنهاية الموسم، بدأت التكهنات حول وجهته المقبلة، وسط اهتمام عالمي بمعرفة ناديه الجديد بعد 9 سنوات قضاها داخل قلعة الأنفيلد مع ليفربول.

كواليس مفاوضات إنتر ميامي الأمريكي لضم محمد صلاح

فجرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية"، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعدما أعلنت عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التعاقد مع صلاح الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النادي الأمريكي مستعد لتقديم عرضًا رسميًا لمحمد صلاح والحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي المقبل.

بهذا الاهتمام، دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي، سباق الحصول على خدمات النجم المصري مبكرًا، وسط ترقب لمنافسة شرسة من عدة أنديه لضمه، سواء أوروبيًا، أو عربيًا من واجهة الدوري السعودي.

