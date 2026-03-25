مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

29 19
20:30

المصرية للاتصالات

إعلان

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:26 م 25/03/2026 تعديل في 08:35 م

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتصدر الدولي المصري محمد صلاح، حديث الوسط الرياضي العالمي في الساعات الماضية، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

مع إعلان صلاح الرحيل بنهاية الموسم، بدأت التكهنات حول وجهته المقبلة، وسط اهتمام عالمي بمعرفة ناديه الجديد بعد 9 سنوات قضاها داخل قلعة الأنفيلد مع ليفربول.

كواليس مفاوضات إنتر ميامي الأمريكي لضم محمد صلاح

فجرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية"، مفاجأة مدوية في الساعات الماضية، بعدما أعلنت عن رغبة نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التعاقد مع صلاح الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النادي الأمريكي مستعد لتقديم عرضًا رسميًا لمحمد صلاح والحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي المقبل.

بهذا الاهتمام، دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي، سباق الحصول على خدمات النجم المصري مبكرًا، وسط ترقب لمنافسة شرسة من عدة أنديه لضمه، سواء أوروبيًا، أو عربيًا من واجهة الدوري السعودي.

أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين
أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

