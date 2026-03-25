إعلان

نتنياهو: المعركة الكبرى ضد إيران مستمرة.. وتفكيك حزب الله "أولوية"

كتب : مصطفى الشاعر

09:19 م 25/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحملة الأوسع ضد إيران "لا تزال مستمرة"، على الرغم مما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وذلك في ظل الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتواصل مع طهران.

نتنياهو يربط جبهة لبنان بـ "المعركة الكبرى" ضد طهران

شدد نتنياهو، خلال لقائه برؤساء بلديات ومسؤولين محليين من سكان الشمال، اليوم الأربعاء، على أن "تفكيك حزب الله لا يزال يمثل أولوية قصوى"، معتبرا إياها جزءا لا يتجزأ من الصراع الأشمل مع إيران.

"حزام أمني" ومنطقة عازلة

أعلن نتنياهو، عزم إسرائيل على "تغيير الوضع في لبنان بشكل جذري"، مشيرا إلى توسيع الوجود العسكري الإسرائيلي فيما وصفه بـ "المنطقة العازلة" جنوبي لبنان، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أن الهدف من إنشاء هذا الحزام هو دفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود وحماية البلدات الإسرائيلية، قائلا: "لقد أنشأنا حاجزا أمنيا حقيقيا يمنع أي توغل بري في الجليل وحدودنا الشمالية.. نحن بصدد إنشاء حزام أمان أوسع".

"تحييد" تهديد الصواريخ

فيما يخص القدرات العسكرية للحزب، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن تل أبيب نجحت في تحييد "معظم تهديدات حزب الله الصاروخية"، لكنه استدرك مُقرّا بأنه "لا يزال هناك" الكثير من التحديات والمواجهات القادمة في هذا الملف.

تأتي تصريحات بنيامين نتنياهو وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو إسرائيل حرب إيران لبنان إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

