رغم الطقس السيئ.. إقبال على كورنيش السويس للاستمتاع بأجواء الشتاء

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

واستعرض المحافظ، من خلال منظومة الرصد اللحظي، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي وانتشار فرق الطوارئ بكافة الأحياء، خاصة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

أمطار تعوق حركة المرور

ووجه بضرورة الجاهزية التامة والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تجمعات تعوق الحركة المرورية، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف التواجد الميداني والتنسيق المستمر مع شركات المرافق، لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية تعمل بكامل طاقتها لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار دائم، وأن الأولوية القصوى هي الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأوضاع.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتشهد أحياء الإسكندرية، اليوم، موجة طقس سيئ وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويتزامن سوء الأحوال الجوية مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 153 سيارة ومعدة مجهزة، وذلك لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار من الشوارع والميادين والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 13 للصغرى و14 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 78%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الصباح.

