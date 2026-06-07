أعلن الجيش الأمريكي أنه تمكن من إسقاط مسيرتين إيرانيتين كانتا تشكلان تهديدًا لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك خلال يوم السبت.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أوضحت القوات الأمريكية أنها رفعت حالة الجاهزية إلى أعلى مستوياتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة في المنطقة.

وأضاف الجيش الأمريكي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تأمين حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.