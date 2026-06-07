

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد سيدتين وإصابة 22 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال، جراء غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت عن سقوط الشهيدتين وإصابة عدد من المدنيين، بينهم أطفال، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الغارة في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية، وسط متابعة من الجهات المعنية لتطورات الأوضاع وحصر الخسائر الناتجة عن القصف.