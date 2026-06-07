أعلن الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تنظيم قافلتين طبيتين مجانيتين بمركز الداخلة، ضمن مبادرة القوافل العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، بهدف إيصال الخدمات الصحية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

القافلة الأولى في قرية المعصرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة الأولى تنطلق في قرية المعصرة بمركز الداخلة يومي الأحد والاثنين 7 و8 يونيو 2026، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والمناطق المجاورة بالمجان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

القافلة الثانية في قرية الجديدة

وأضاف أن القافلة الثانية ستتوجه إلى قرية الجديدة يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يونيو 2026، ضمن خطة القوافل العلاجية لتغطية قرى مركز الداخلة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية بما يضمن وصول الرعاية الصحية دون أعباء انتقال.

تخصصات طبية وخدمات متكاملة

وأشار صبحي إلى أن القوافل تضم نخبة من الأطباء في تخصصات الأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة، والباطنة، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وقياس ضغط الدم والسكر.

كما توفر القوافل خدمات الكشف الطبي، وصرف الأدوية مجانًا، وإجراء التحاليل والفحوصات، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والاستشارات الطبية باستخدام أحدث الأجهزة.

دعوة للاستفادة من الخدمات

وناشد وكيل وزارة الصحة أهالي قريتي المعصرة والجديدة والمناطق المجاورة بضرورة التوجه للاستفادة من خدمات القوافل العلاجية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي لتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على الخدمة.