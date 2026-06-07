تواصل الحكومة استعداداتها للانتقال إلى منظومة الدعم النقدي، في إطار خطة تستهدف إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتزامن مع استمرار الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي.

مدبولي: بدء تطبيق الدعم النقدي العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي المقبل، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات تقديم الدعم للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجهات المعنية تواصل العمل بصورة مكثفة للانتهاء من الدراسات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.

وزير التموين: النظام الجديد يعزز القدرة الشرائية للمواطن

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية الخاصة بمنظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يستهدف تحقيق استفادة أكبر للمواطن ورفع قدرته الشرائية.

وأضاف أن منظومة الدعم العيني الحالية قد لا تتوافق في بعض الأحيان مع احتياجات المواطنين الفعلية، لارتباطها بسلع محددة قد لا يحتاجها بعض المستفيدين، لافتًا إلى أن وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة يؤثر على كفاءة الأسواق.

في السياق ذاته، قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن هناك توجهًا لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى تداول عدد من المعايير الخاصة بالفئات المرشحة للاستبعاد من الدعم.

وأوضح أن الفئات التي يجري الحديث بشأنها تشمل المقيمين في الكمبوندات السكنية، والأسر التي تلحق أبناءها بمدارس دولية، وأصحاب السيارات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي من موديلات 2025 و2026.

8 فئات متداولة ضمن معايير الاستبعاد من الدعم

بحسب ما جرى تداوله، تضم الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني:

- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

- الحكومة تستهدف وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت الحكومة، أن الهدف من تطوير منظومة الدعم يتمثل في ضمان وصول المساندة المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستفادة من الموارد المخصصة للدعم.