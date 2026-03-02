عاد سعر الذهب اليوم في مصر للارتفاع بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 5006 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6437 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7510 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8582 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 60080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266900 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 429100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.23% إلى نحو 5396 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.