الرئيس الإيراني: كلفت جميع الوزراء بمواصلة تقديم الخدمات حتى نهاية الحرب

كتب : محمد جعفر

01:31 م 02/03/2026

مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه كلف جميع الوزراء في حكومته والأجهزة التنفيذية بمواصلة تقديم الخدمات حتى نهاية الحرب.

وأوضح بزشكيان في منشور له عبر منصة "إكس": "لقد كلّفت جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية بمهمة تقديم خدمات متواصلة ومتكاملة للجمهور العام، بما يتماشى مع مهامهم، ومنحتهم الصلاحيات الكافية ووضعوا خططًا خاصة لضمان استمرار العمل حتى نهاية الحرب المفروضة".

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الموجة العاشرة فتحت "أبواب نيران هائلة" على الأراضي الإسرائيلية باستخدام صواريخ من طراز "خيبر".

