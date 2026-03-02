إعلان

موعد امتحانات شهر مارس 2026.. تفاصيل

كتب : أحمد الجندي

01:32 م 02/03/2026

ارشيفية

يتزايد بحث طلاب صفوف النقل وأولياء الأمور عن تفاصيل جدول امتحانات شهر مارس 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق الاختبارات الشهرية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والتي تمثل محطة تقييم مهمة خلال العام الدراسي.

موعد امتحانات شهر مارس 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر مارس 2026 ستُعقد في الفترة من 25 مارس 2026 وحتى 3 أبريل 2026، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026، وتأتي هذه المواعيد في إطار التنظيم المسبق لسير العملية التعليمية وضمان انتظام التقييمات الدورية.

وحتى الآن، لم تصدر المدارس جداول امتحانات شهر مارس 2026 بصورة رسمية، على أن يتم إعلانها تباعًا من خلال الصفحات الرسمية للمدارس، وكذلك عبر المنصات التابعة للمديريات والإدارات التعليمية على موقع فيسبوك، فور اعتمادها.

منظومة التقييمات الشهرية

تندرج هذه الاختبارات ضمن نظام التقييمات الشهرية المطبق على صفوف النقل، والذي يستهدف متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري، وقياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية أولًا بأول.

كما تهدف إلى التأكد من الالتزام بالخطة الزمنية للمقررات الدراسية دون تأخير، مع الاقتصار في الامتحانات على الأجزاء التي تم تدريسها حتى نهاية الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني.

