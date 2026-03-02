إعلان

إخلاء مطار في قبرص بعد رصد جسم مشبوه

كتب : محمد جعفر

01:36 م 02/03/2026

مطار بافوس

ذكرت هيئة الإذاعة القبرصية الرسمية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء مبنى الركاب في مطار بافوس عقب رصد جسم مشبوه عبر أجهزة الرادار.

ويقع مطار بافوس على الساحل الغربي لجزيرة قبرص داخل أراضي جمهورية قبرص، ويبعد نحو 60 كيلومترًا عن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي كانت قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة خلال ساعات الليل، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي السياق ذاته، أفاد التلفزيون الرسمي القبرصي بدوي صفارات الإنذار في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية بعد منتصف النهار بقليل، وذلك بعد ساعات من استهدافها بطائرة دون طيار.

وأضاف، في بث مباشر، أنه تم سماع صفارات الإنذار بوضوح داخل القاعدة، كما أقلعت طائرة من المنشأة العسكرية الواقعة بالقرب من مدينة ليماسول جنوب قبرص.

