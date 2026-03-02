قطر: هجوم إيران لا يجب أن يمر دون رد

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري: إيران استهدفت بنى تحتية مدنية بما فيها مطار حمد الدولي وعلى طهران أن تدفع ثمن الهجوم السافر على شعبنا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية خلال حديثه لشبكة سي إن إن، مثل هذا الهجوم لا يجب أن يمضي دون رد، لافتًا إلى أن المنشآت القطرية البحرية والبرية للطاقة تتمتع بالحماية.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران يومها الثالث، إذ شنت جميع الأطراف ضربات جوية واسعة النطاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب مصور إن "العمليات القتالية" ضد إيران ستستمر "حتى تتحقق جميع أهدافنا"، مضيفًا أنه "من المرجح" أن يكون هناك المزيد من الخسائر الأمريكية بعد أن أكدت القيادة المركزية الأمريكية مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة في هجوم إيراني.