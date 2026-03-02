إعلان

إيران تشن الموجة 10 من "الوعد الصادق 4" وصافرات الإنذار تدوي في إسرائيل

كتب : محمد جعفر

12:59 م 02/03/2026

الوعد الصادق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل.

وقال الحرس الثوري، في بيان رسمي، إن الموجة العاشرة فتحت "أبواب نيران هائلة" على الأراضي الإسرائيلية باستخدام صواريخ من طراز "خيبر".

وأضاف البيان أن الهجوم استهدف مبنى الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب مراكز عسكرية وأمنية في حيفا، كما شمل الهجوم القدس الشرقية، وذلك ضمن أهداف الموجة العاشرة من العملية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرًا إلى دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

