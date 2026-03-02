أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، إطلاق الموجة العاشرة من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد إسرائيل.

وقال الحرس الثوري، في بيان رسمي، إن الموجة العاشرة فتحت "أبواب نيران هائلة" على الأراضي الإسرائيلية باستخدام صواريخ من طراز "خيبر".

وأضاف البيان أن الهجوم استهدف مبنى الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، إلى جانب مراكز عسكرية وأمنية في حيفا، كما شمل الهجوم القدس الشرقية، وذلك ضمن أهداف الموجة العاشرة من العملية.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رصد دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرًا إلى دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.