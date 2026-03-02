تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

4 شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو (4 عاطلين لهم معلومات جنائية – مقيمون ضمن نطاق محافظتي القاهرة والجيزة)، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بترددهم على المنطقة المشار إليها للتسول وتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"