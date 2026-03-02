إعلان

إعادة فتح الطريق الزراعي بطوخ بعد تعطل سيارة نقل محملة بالأحجار


كتب - أسامة علاء الدين:

09:57 ص 02/03/2026

تعطل سيارة- أرشيفية

شهد الطريق الزراعي السريع بمدينة طوخ في الساعات الأولى من صباح اليوم، توقفًا مؤقتًا في الحركة المرورية، إثر تعطل سيارة نقل ثقيل محملة بالأحجار أسفل الكوبري بالاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

بالمعاينة والفحص تبين تعطل السيارة وسقوط أجزاء من حمولتها على الطريق، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع السيارة وإزالة الأحجار المتساقطة من نهر الطريق، حيث جرى إعادة فتح الطريق أمام المركبات وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تعطل سيارة الطريق الزراعي إعادة فتح الطريق الزراعي بطوخ القليوبية

