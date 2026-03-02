استيقظ عدد من سكان محافظة السويس فجر اليوم الاثنين على وقع هزة أرضية خفيفة، سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في تمام الساعة 5:40 صباحًا، حيث وقع مركزها في منطقة سيدي الدكروري بأقصى غرب المحافظة، بالقرب من الحدود الإدارية مع القاهرة.

ورغم أن مركز الزلزال يبعد أقل من 70 كيلومترًا عن أقرب مدينة سكنية، فإن تأثيره ظل محدودًا، إذ شعر به عدد طفيف من المواطنين، خاصة في مناطق الأربعين وبعض الضواحي السكنية الجديدة عند المدخل الشرقي لمدينة السويس.

شهادات من الأهالي

وتداول عدد من المواطنين تعليقات عبر موقع «فيسبوك» حول شعورهم بالهزة الأرضية، وقال محمد محسن: "بنتي صحيت مخضوضة من نومها بسبب الاهتزاز المفاجئ"، مشيرًا إلى أنه لم يدرك في البداية ما حدث، قبل أن يتبين بعد دقائق أن السبب يعود إلى زلزال خفيف، وأضاف أنه شعر بهزة بسيطة لم تستمر طويلًا.

كما أوضحت إيمي محمد أنها شعرت بالاهتزاز في منزلها خلال الدقائق الأولى من الصباح، مؤكدة أن الأمر كان ملحوظًا لكنه لم يسبب أي أضرار.

تفاصيل فنية للهزة الأرضية

وبحسب البيانات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بلغت قوة الهزة 3.61 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 14.44 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وحدد المعهد موقع مركز الزلزال عند خط عرض 30.23 شمالًا وخط طول 31.92 شرقًا، على بعد نحو 17 كيلومترًا من منطقة سيدي الدكروري بمحافظة السويس، وحوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بلبيس.

لا بلاغات أو إصابات

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر أو أضرار نتيجة الهزة الأرضية، كما لم تسجل غرفة إسعاف السويس أي حالات إصابة أو حوادث مرتبطة بها.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الهزة كانت محدودة التأثير وتندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي الذي تشهده المنطقة بين الحين والآخر، دون أن تستدعي أي إجراءات استثنائية.