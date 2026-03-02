واصلت وزارة الداخلية جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات المكبرة التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على ما يزيد عن 9 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيه بالمخالفة للقانون.

رقابة مشددة على الخبز والدقيق.. وقضايا اتجار بالنقد الأجنبي في يوم واحد

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

