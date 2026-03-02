واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لإحكام السيطرة المرورية وتحقيق الانضباط.

وخلال 24 ساعة فقط، أسفرت الحملات عن ضبط 97 ألفًا و522 مخالفة مرورية متنوعة، كان أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

الداخلية تضبط 97 ألف مخالفة مرورية

كما تم فحص 1279 سائقًا، وتبين إيجابية 39 حالة لتعاطي مواد مخدرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 610 مخالفات متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وشملت الحملات فحص 113 سائقًا، ثبتت إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار مواصلة جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية