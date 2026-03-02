أفادت مصادر سياسية وعسكرية ألمانية لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن ألمانيا تدرس بجدية الانضمام إلى الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إذا لم يتوقف النظام الإيراني عن مهاجمة دول المنطقة في خضم الصراع.

وأوضح مسؤولون في وزارة الخارجية الألمانية وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) للإذاعة أن التخطيط لعمل عسكري محتمل مع الولايات المتحدة جارٍ بالفعل، ويشمل المشاركة في غارات جوية وتقديم مساعدات عسكرية وجوية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أصدرت الأحد بياناً مشتركاً تدين فيه الضربات الإيرانية في المنطقة، محذرةً من استعدادها للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها في الخليج إذا لزم الأمر، وذلك باتخاذ "عمل دفاعي" ضد إيران.